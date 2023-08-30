Психолог назвала порядок действий после секса на корпоративе

Секса на корпоративе лучше избегать, но, если он все же случился, не стоит катастрофизировать, считает психолог Анастасия Дудник. Способы избежать конфуза и порядок действий в случае, если он все-таки произошел, она назвала «Ленте.ру».

Специалистка отметила, что спонтанный секс на вечеринках не редкость. Тем не менее у попавшего в такую ситуацию человека на следующий день может возникнуть много чувств, главное из которых стыд. По ее словам, это сложная социальная эмоция: переживающий ее человек может захотеть надолго изолироваться от окружающих.

Психолог объяснила, что, если такой ситуации хочется избежать, на вечеринке в первую очередь не следует злоупотреблять алкоголем. «Чаще такой секс случается под дурманящими веществами. Установите для себя границы. Находясь в трезвом состоянии, решите, что и сколько вы себе позволите употребить», — перечислила правила безопасности Дудник.

Помимо этого она призвала задуматься, стоит ли того сиюминутное удовольствие, особенно если сам человек или его потенциальный партнер находятся в отношениях.

Перед тем как вступать в сексуальную связь, попробуйте сами себе ответить на несколько вопросов: «Свободна ли я?», «Соответствует ли подобная ситуация моим ценностям?», «Если да, то с кем я могу себе это позволить?», «Если партнер находится в браке, какие вообще могут возникнуть последствия?» Анастасия Дудник психолог

Также психолог добавила, что подобные поступки могут помешать карьерному росту, испортить отношения в коллективе и лишить человека возможности комфортно ощущать себя в этом обществе.

Если же секс на вечеринке все же случился, важно поделиться своими переживаниями, добавляет психолог. «Выберите человека, которому доверяете, либо опишите произошедшее на бумаге. Когда мы разделяем с другими чувства, нам становится легче», — уверяет собеседница «Ленты.ру».

Проговорите, что самое страшное, неприятное может случиться из-за этой сексуальной связи. Когда ваша психика осознает, что вы точно не умрете из-за этого, не провалитесь сквозь землю, основные жизненные позиции останутся неизменными, станет гораздо легче Анастасия Дудник психолог

По словам психолога, нужно подумать, что полезного было в этой ситуации. «Как минимум можно понять, что вы привлекательный человек и получили удовольствие. Но точно в этом опыте есть еще что-то важное, возможно, какие-то ценные выводы для вас», — добавила Дудник.

Напоследок психолог призвала дать себе время пережить эмоции. Она уверяет, что после такой терапевтической работы точно станет легче и спокойнее. «Опирайтесь на себя, на поддержку близкого человека и уверенно возвращайтесь в коллектив как ни в чем не бывало. У всех свои дела и проблемы. На самом деле, о нас так много не думают, как нам кажется», — подвела итог она.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.