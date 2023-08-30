Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на российском заводе
Глава МО Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа в Тульской области
Глава Министерства обороны Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на заводе в Тульской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.
Как сообщил министру глава АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков, предприятие нарастило темпы производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в участвующие в спецоперации части и соединения.
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«Министр обороны РФ потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7», — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что Шойгу показали захваченную шведскую боевую машину пехоты СV-90 во время его посещения зоны СВО.