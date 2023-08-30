Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 30 августа 2023Россия

Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на российском заводе

Глава МО Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа в Тульской области

Фото: Минобороны России

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на заводе в Тульской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Как сообщил министру глава АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков, предприятие нарастило темпы производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в участвующие в спецоперации части и соединения.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха» Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха»Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
16 июля 2023
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023

«Министр обороны РФ потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Шойгу показали захваченную шведскую боевую машину пехоты СV-90 во время его посещения зоны СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?

    Лаврова защитят от обезьян необычным способом

    Мировым ценам на макароны предрекли рост

    Известная 58-летняя модель показала лицо без косметики

    В России усомнились в выводах следствия о взрывах на «Северных потоках»

    В Чечне отчитались о возвращении в республику сбежавшей от родни девушки

    Дроздов рассказал о самочувствии после операции

    Россиянин стал фигурантом уголовного дела по факту лесного пожара в Геленджике

    Раскрыты новые детали съемок «Оппенгеймера»

    Рудковская призвала расследовать причины исчезновения фигуристки Горбачевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости