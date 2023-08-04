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08:39, 4 августа 2023Россия

Шойгу показали захваченную шведскую бронемашину СV-90

Шойгу показали захваченную шведскую БМП СV-90 во время его посещения зоны СВО

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Министру обороны Сергею Шойгу показали захваченную шведскую боевую машину пехоты (БМП) СV-90 во время его посещения зоны СВО. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Захваченную технику Шойгу представил командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев. По информации оборонного ведомства, шведскую БМП Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили, отступая после после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

«Мордвичев обратил внимание Министра обороны РФ на отсутствие в поставленной странами Запада бронетехнике комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, что делает невозможным проведение ее оперативного ремонта в районах боевых действий», — говорится в сообщении Минобороны.

Там также указали, что шведская бронемашина медленно стреляет — ее стрельба производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего нужна перезагрузка длительностью до одной минуты.

4 августа стало известно, что Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр», который находится в зоне проведения спецоперации. Он обратил внимание командования группировки на необходимость упреждающего поражения противника ради сохранения жизни российских военных.

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    Анастасия Шейкина
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