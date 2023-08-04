Шойгу проинспектировал пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО

Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр», который находится в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Глава Минобороны заслушал доклад командующего группировкой «Центр» Андрея Мордвичева, который доложил об обстановке, характере действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и о выполнении российскими военными поставленных боевых задач.

Российский министр также обратил внимание командования группировки на необходимость упреждающего поражения противника ради сохранения жизни российских военных.

Ранее Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа (ЗВО). Он потребовал сократить сроки приема техники от предприятий, а также в кратчайшее время подготовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил России.