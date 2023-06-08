Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного округа

Минобороны России сообщило о рабочей поездке Шойгу в войска Западного военного округа

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

«В ходе работы на одной из баз резерва глава российского военного ведомства проверил организацию проведения мероприятий по приему и содержанию бронетанкового вооружения и техники, а также подготовку к ее отправке в войска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шойгу потребовал сократить сроки приема техники от предприятий, а также в кратчайшее время подготовить ее для отправки в подразделения Вооруженных сил России. Помимо того, на арсенале хранения ракет и артиллерийских боеприпасов министр проверил организацию выполнения техобслуживания, ремонта, а также снаряжения боеприпасов.

Во время поездки Шойгу пообщался с представителями предприятия промышленности. Глава Минобороны указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону специальной военной операции на Украине.

Ранее Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий «Алмаз-Антея». Он подчеркнул, что продукция, которая выпускается «Алмаз-Антеем» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации.