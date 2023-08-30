Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:49, 30 августа 2023Мир

В Германии раскрыли приоритеты в поставках Украине

Канцлер Шольц: сейчас приоритетом ФРГ является обеспечение Украины системами ПВО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На данный момент главным приоритетом Германии в вопросах поставок Украине является обеспечение украинской армии системами противовоздушной обороны (ПВО) и достаточным количеством артиллерийских боеприпасов. Так на вопрос о поставках немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus для Вооруженных сил Украины ответил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

По словам Шольца, Берлин продолжает активно поддерживать Киев финансовыми траншами и поставками вооружений. «Я убежден, что именно потому, что мы сделали то, что сделали и будем продолжать делать, мы принимаем каждое отдельное решение очень трудно для себя, они принимаются не под влиянием момента, а когда правительство находит, что сказать и что сделать», — объяснил канцлер.

Ранее обозреватель Welt Тор Барфус заявил, что Олаф Шольц вредит и ФРГ, и Украине, сомневаясь в решении о поставке Киеву дальнобойных ракет Taurus. «Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?

    Таракан в ресторане «Вкусно — и точка» попал на видео

    Лаврова защитят от обезьян необычным способом

    Мировым ценам на макароны предрекли рост

    Известная 58-летняя модель показала лицо без косметики

    В России усомнились в выводах следствия о взрывах на «Северных потоках»

    В Чечне отчитались о возвращении в республику сбежавшей от родни девушки

    Дроздов рассказал о самочувствии после операции

    Россиянин стал фигурантом уголовного дела по факту лесного пожара в Геленджике

    Раскрыты новые детали съемок «Оппенгеймера»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости