В Германии раскрыли приоритеты в поставках Украине

Канцлер Шольц: сейчас приоритетом ФРГ является обеспечение Украины системами ПВО

На данный момент главным приоритетом Германии в вопросах поставок Украине является обеспечение украинской армии системами противовоздушной обороны (ПВО) и достаточным количеством артиллерийских боеприпасов. Так на вопрос о поставках немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus для Вооруженных сил Украины ответил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

По словам Шольца, Берлин продолжает активно поддерживать Киев финансовыми траншами и поставками вооружений. «Я убежден, что именно потому, что мы сделали то, что сделали и будем продолжать делать, мы принимаем каждое отдельное решение очень трудно для себя, они принимаются не под влиянием момента, а когда правительство находит, что сказать и что сделать», — объяснил канцлер.

Ранее обозреватель Welt Тор Барфус заявил, что Олаф Шольц вредит и ФРГ, и Украине, сомневаясь в решении о поставке Киеву дальнобойных ракет Taurus. «Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа», — подчеркнул он.