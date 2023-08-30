Дерматолог рассказала о проблемах с кожей после отпуска

Дерматолог Семагина назвала обострение акне частой проблемой после отпуска

Врач-дерматолог, косметолог Виктория Семагина назвала проблемы с кожей, обычно возникающие после отпуска. Ее слова приводит Пятый канал.

На отдыхе люди часто пренебрегают режимом дня, привычным питанием и уходом за кожей, а женщины не всегда смывают макияж перед сном, рассказала Семагина. По ее словам, эти факторы в совокупности с непривычным для организма климатом приводят к обострению акне и воспалениям.

Солнце, которое является нам врагом, (…) оказывает иммуносупрессивное действие, то есть снижает иммунитет кожи. Поэтому воспалительные элементы могут с увеличенной силой возобновиться или появиться Виктория Семагина врач-дерматолог, косметолог

Негативно сказывается на состоянии кожи и чрезмерная любовь к загару, продолжила дерматолог. Повреждения кожи ультрафиолетом приводят к усилению пигментации на лице и ускоренному старению.

Семагина предупредила, что не стоит пытаться бороться с акне или пигментацией во время отпуска. По ее мнению, разумнее дождаться возвращения домой и обратиться к врачу, который назначит лечение и подберет подходящие косметологические процедуры.

Ранее онколог, лимфолог Владимир Ивашков рассказал, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект: чем больше человек пребывает на солнце, тем больше вредных изменений происходит в его организме.