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16:00, 30 августа 2023Забота о себе

Дерматолог рассказала о проблемах с кожей после отпуска

Дерматолог Семагина назвала обострение акне частой проблемой после отпуска

Фото: Chen Mizrach / Unsplash

Врач-дерматолог, косметолог Виктория Семагина назвала проблемы с кожей, обычно возникающие после отпуска. Ее слова приводит Пятый канал.

На отдыхе люди часто пренебрегают режимом дня, привычным питанием и уходом за кожей, а женщины не всегда смывают макияж перед сном, рассказала Семагина. По ее словам, эти факторы в совокупности с непривычным для организма климатом приводят к обострению акне и воспалениям.

Солнце, которое является нам врагом, (…) оказывает иммуносупрессивное действие, то есть снижает иммунитет кожи. Поэтому воспалительные элементы могут с увеличенной силой возобновиться или появиться

Виктория Семагинаврач-дерматолог, косметолог
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Негативно сказывается на состоянии кожи и чрезмерная любовь к загару, продолжила дерматолог. Повреждения кожи ультрафиолетом приводят к усилению пигментации на лице и ускоренному старению.

Семагина предупредила, что не стоит пытаться бороться с акне или пигментацией во время отпуска. По ее мнению, разумнее дождаться возвращения домой и обратиться к врачу, который назначит лечение и подберет подходящие косметологические процедуры.

Ранее онколог, лимфолог Владимир Ивашков рассказал, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект: чем больше человек пребывает на солнце, тем больше вредных изменений происходит в его организме.

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    Наталья Обрядина
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