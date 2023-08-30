В Брянске в здании следственного комитета произошел хлопок и выбило окна

В Брянске в здании следственного комитета произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти города.

Инцидент произошел в шесть часов на улице Красноармейской в доме 158. Отмечается, что никто не пострадал. Однако в здании выбило окна.

О том, что жители Брянска сообщили о звуке взрыва в городе в ночь на среду, 30 августа, сообщалось ранее. Звук было хорошо слышно в районах Володарка и Советский. По предварительным данным сработала система противовоздушной обороны.