Среда обитания
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10:29, 30 августа 2023Среда обитания

Дачникам назвали способ бороться с сорняками осенью

Эксперт Коврижных: сорняки не появятся на пустых грядках, если посеять сидераты

Фото: Rasbak / Wikimedia Commons

Чтобы на пустых грядках не появились сорняки, перед наступлением осени нужно посеять сидераты. Способ избавиться от сорных растений на участке дачникам назвала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передает «БелНовости».

По словам эксперта, сначала необходимо удалить имеющиеся сорняки. Их нужно собрать и сжечь или выбросить подальше от участка. Также перед наступлением холодов нужно обработать почву, перекопав грунт.

На освободившейся грядке с обработанным почвенным покровом стоит посеять сидераты — растения, благодаря которым в грунт поступают важные микроэлементы. Они помогают предотвратить появление сорняков. При этом следует выбрать сидераты, которые растут и при низких температурах. Лучшими вариантами Коврижных считает горчицу, рапс, овес и рожь.

Ранее дачникам рассказали о самых опасных сорняках на участке. К агрессивным сорным растениям относится ядовитый плющ. Эксперты советуют избавляться от таких вредителей как можно скорее, чтобы избежать их распространения.

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    Александра Качан
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