Дачникам назвали способ бороться с сорняками осенью

Эксперт Коврижных: сорняки не появятся на пустых грядках, если посеять сидераты

Чтобы на пустых грядках не появились сорняки, перед наступлением осени нужно посеять сидераты. Способ избавиться от сорных растений на участке дачникам назвала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передает «БелНовости».

По словам эксперта, сначала необходимо удалить имеющиеся сорняки. Их нужно собрать и сжечь или выбросить подальше от участка. Также перед наступлением холодов нужно обработать почву, перекопав грунт.

На освободившейся грядке с обработанным почвенным покровом стоит посеять сидераты — растения, благодаря которым в грунт поступают важные микроэлементы. Они помогают предотвратить появление сорняков. При этом следует выбрать сидераты, которые растут и при низких температурах. Лучшими вариантами Коврижных считает горчицу, рапс, овес и рожь.

Ранее дачникам рассказали о самых опасных сорняках на участке. К агрессивным сорным растениям относится ядовитый плющ. Эксперты советуют избавляться от таких вредителей как можно скорее, чтобы избежать их распространения.