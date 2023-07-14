Названы самые опасные сорняки на дачном участке

Эксперт Суркова посоветовала избавляться от агрессивных сорняков и инвазивных растений

При появлении на участке агрессивных сорняков от них необходимо сразу же избавляться. Самые опасные типы сорняков на даче и методы борьбы с ними назвала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ангелина Суркова, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

К агрессивным сорнякам специалист отнесла такие, как ядовитый плющ. По словам Сурковой, таких вредителей необходимо удалять как можно скорее, чтобы избежать их распространения и ущерба для других растений. Кроме того, опасность для участка представляют инвазивные виды растений — в их числе лопухи и пырей. Эксперт пояснила, что они способны быстро захватывать территорию, тем самым вытесняя другие виды растений, так что их также следует удалять. Для улучшения общего вида и функциональности участка Суркова посоветовала избавляться и от деревьев, и от кустов, которые создают проблемы или просто не нравятся.

В качестве методов борьбы с сорняками специалист выделила три основных типа — механическую, биологическую обработки, а также применение химических препаратов. Первый способ представляет собой удаление нежелательной растительности вручную либо с помощью лопат, грабель и ножниц. Среди плюсов механической обработки эксперт отметила высокую эффективность уничтожения большинства сорняков, а среди минусов — большую длительность и трудоемкость такого процесса. Суть биологической обработки заключается в использовании средств с бактериями и грибами в составе. Микроорганизмы, содержащиеся в них, питаются корнями сорняков и уничтожают их. Что касается применения химических препаратов, то они содержат активные вещества, убивающие растения и предотвращающие их рост.

Ранее дачникам предложили бороться с сорняками с помощью уксуса.