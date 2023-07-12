Среда обитания
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15:55, 12 июля 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с сорняками с помощью уксуса

Садовод Смит: бороться с сорняками на участке можно с помощью белого уксуса

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Владельцам дачных участков предложили бороться с сорняками с помощью уксуса, пишет Express со ссылкой на садовода Ширли Смит.

Эксперт рассказала, что ей удалось найти простое и недорогое средство, которое помогает избавиться от растений-вредителей, в том числе на дорожках, сделанных из гравия. По ее словам, эффективным методом борьбы с сорняками служит белый уксус. Смит порекомендовала взять либо неразбавленный уксус, либо смешанный с водой (например, в соотношении 3 литра воды на 2,5 стакана уксуса) и полить этим средством вредителей. Применять его стоит тогда, когда не прогнозируют дождь. Эксперт заверила, что уксус помогает уничтожать сорняки гораздо лучше, чем специальные химические средства. При этом она призвала применять его с осторожностью, чтобы не навредить другим растениям.

Другой метод избавления от сорняков, который посоветовала эксперт, — полить их кипятком. Она отметила, что это средство поможет в том случае, если у вредителей еще не сформировалась сильная корневая система.

В июне дачникам предложили бороться с одуванчиками на участке с помощью кукурузной муки.

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    Полина Кислицына
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