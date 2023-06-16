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20:33, 16 июня 2023Среда обитания

Дачникам рассказали о неожиданном способе избавиться от одуванчиков

«БелНовости»: для борьбы с одуванчиками на даче можно посыпать почву кукурузной мукой

Фото: Viridi Green / Unsplash

Бороться с одуванчиками на загородных участках можно с помощью кукурузной муки. О неожиданном способе избавиться от нежелательного растения дачникам рассказали в материале издания «БелНовости».

Для борьбы с одуванчиками необходимо посыпать почву кукурузной мукой. Процедуру рекомендуется проводить и в качестве профилактики до того, как появятся первые растения.

Посыпать проблемные участки мукой рекомендовали каждый месяц-полтора. Кроме кукурузной можно также использовать кормовую или глютеновую муку.

Ранее дачникам рассказали, что бороться с сорняками можно с помощью раствора из соли. Для этого в литре горячей воды нужно растворить две столовые ложки соли. Раствором необходимо полить дорожки, однако следует избегать самих грядок с растениями.

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    Нина Ташевская
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