Пенсионер из российского города несколько лет собирал в квартире мусор

Пенсионер из Новосибирска собирал в квартире мусор несколько лет подряд

Пенсионер из Новосибирска несколько лет подряд собирал мусор по району и складировал его в своей квартире. Внутри жилья обнаружили тараканов и плесень, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на данные ГУФССП России по Новосибирской области.

Квартира располагается в многоэтажном доме на улице Богдана Хмельницкого. Администрация города приняла решение выселить 68-летнего мужчину и его сестру, так как жилье является муниципальным, а договор аренды не был продлен. На место приехала судебный пристав, которую впустила внутрь сестра складирующего отходы россиянина.

«В комнатах было все завалено мешками, на стенах кишели тараканы, потолки почернели от влажности. Гражданин вел себя спокойно, но не был готов съезжать из обжитого места», — рассказали в ГУФССП. Ранее соседи семьи жаловались на неприятный запах, доносящийся из квартиры. Сестра мужчины объяснила, что он нуждается в психологической помощи.

Администрация города пообещала предоставить жильцам захламленной квартиры новое жилье. Брат и сестра освободили помещение на Богдана Хмельницкого под контролем судебных приставов. В квартире проведут уборку и дезинфекцию.

Ранее сообщалось, что жительница Волгограда завалила квартиру мусором и превратила ее в тюрьму для многочисленных бездомных кошек. Животные оказались в заточении без еды и воды.