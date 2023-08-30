Украине предрекли начало гражданской войны

Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине может начаться гражданская война

На Украине может начаться гражданская война из-за политики президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Это будет гражданская война… Начнут головы проламывать», — сказал Соскин, объяснив, что причиной станет тирания правительства Зеленского.

По его словам, граждане Украины могут восстать против действующего режима из-за притеснений с его стороны, со стороны полиции, а также принуждения к участию в боевых действиях.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Зеленский не переживет спецоперацию, от него избавится либо украинский народ, либо российские войска. «Будь он умным, то он уехал бы за границу и никогда не возвращался бы, — написал он.