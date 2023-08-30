Обеспокоенной матери оскорбляемого женой мужчины дали совет

Коуч Нолан: если жена оскорбляет мужа, свекрови стоит вызвать ее на разговор

Матери мужчины, регулярно оскорбляемого женой, стоит вызвать невестку на разговор, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Ее совет публикует Daily Mirror.

К Нолан обратилась обеспокоенная свекровь, которой не нравится, что жена изводит ее сына ревностью и упреками. «Она кричит на мужа прямо перед дочерями и не думает, что это кого-то ранит. Если много выпьет, то начинает критиковать его при друзьях», — рассказала женщина. Сын защищает супругу: он считает, что она просто не уверена в себе, и не хочет разводиться и оставлять ей детей.

Нолан ответила, что свекрови следует позволить сыну самому решать, что делать. В то же время, по мнению коуча, мужчина нуждается в поддержке. «Поговорите с невесткой, скажите, что беспокоитесь о ней. Намекните, что она всегда может обсудить с вами свои проблемы. Предложите присмотреть за девочками, чтобы дать сыну и его жене побыть вместе, — посоветовала она. — И помните — мы можем думать, что знаем о чьих-то отношениях все, но это не так».

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