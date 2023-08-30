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09:32, 30 августа 2023Забота о себе

Обеспокоенной матери оскорбляемого женой мужчины дали совет

Коуч Нолан: если жена оскорбляет мужа, свекрови стоит вызвать ее на разговор

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Матери мужчины, регулярно оскорбляемого женой, стоит вызвать невестку на разговор, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Ее совет публикует Daily Mirror.

К Нолан обратилась обеспокоенная свекровь, которой не нравится, что жена изводит ее сына ревностью и упреками. «Она кричит на мужа прямо перед дочерями и не думает, что это кого-то ранит. Если много выпьет, то начинает критиковать его при друзьях», — рассказала женщина. Сын защищает супругу: он считает, что она просто не уверена в себе, и не хочет разводиться и оставлять ей детей.

Нолан ответила, что свекрови следует позволить сыну самому решать, что делать. В то же время, по мнению коуча, мужчина нуждается в поддержке. «Поговорите с невесткой, скажите, что беспокоитесь о ней. Намекните, что она всегда может обсудить с вами свои проблемы. Предложите присмотреть за девочками, чтобы дать сыну и его жене побыть вместе, — посоветовала она. — И помните — мы можем думать, что знаем о чьих-то отношениях все, но это не так».

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    Александра Лисица
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