В Стамбуле прекратили подачу воды для одной цели

В Стамбуле временно прекратили подачу воды для орошения садов и газонов

Власти Стамбула временно прекратили подачу воды в городе для одной цели — орошения садов и газонов. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за критической ситуации с водными ресурсами в городе власти временно прекратили подачу воды для полива 15 тысячам клиентов. Такое уведомление разослало Стамбульское управление водоснабжения и канализации. Власти приняли такое решение из-за критической наполняемости водохранилищ.

В среднем уровень наполняемости водохранилищ на данный момент составляет 29 процентов. При этом меньше всего воды (3,84 процента) осталось в водохранилище в Пабучдере. В норме запасы воды находятся на уровне 868,7 миллиона кубических метров, однако они уменьшились до 258 миллионов кубометров.

Ранее в августе стало известно, что запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, осталось только на два месяца. Степень заполненности водохранилищ по состоянию на 16 августа достигла 33,37 процента — более 289 миллионов кубометров.