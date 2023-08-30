Стала известна сумма собранных Трампом пожертвований после формального ареста

Трамп после ареста собрал более $9,4 млн пожертвований на предвыборную кампанию

Экс-президент США Дональд Трамп после прохождения формальной процедуры ареста в штате Джорджия собрал более 9,4 миллиона долларов пожертвований на предвыборную кампанию. Об этом стало известно Fox News.

По данным телеканала, объем средств на кампанию бывшего хозяина Белого дома за август составил более 20 миллионов долларов. После формального ареста Трамп увеличил продажи сувенирной продукции, в частности, было продано 36 тысяч футболок с фотографией, сделанной в тюрьме, что принесло экс-президенту более 1,7 миллионов долларов. Кроме того, предвыборный штаб продал 24 тысячи кофейных кружек и 8,6 тысяч пакетов с этой фотографией.

В предвыборном штабе сообщили, что полученные средства предназначены для политической деятельности и не будут использоваться для покрытия юридических расходов.

24 августа Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Политика освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.