Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:19, 30 августа 2023Мир

Стала известна сумма собранных Трампом пожертвований после формального ареста

Трамп после ареста собрал более $9,4 млн пожертвований на предвыборную кампанию
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reba Saldanha / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп после прохождения формальной процедуры ареста в штате Джорджия собрал более 9,4 миллиона долларов пожертвований на предвыборную кампанию. Об этом стало известно Fox News.

По данным телеканала, объем средств на кампанию бывшего хозяина Белого дома за август составил более 20 миллионов долларов. После формального ареста Трамп увеличил продажи сувенирной продукции, в частности, было продано 36 тысяч футболок с фотографией, сделанной в тюрьме, что принесло экс-президенту более 1,7 миллионов долларов. Кроме того, предвыборный штаб продал 24 тысячи кофейных кружек и 8,6 тысяч пакетов с этой фотографией.

В предвыборном штабе сообщили, что полученные средства предназначены для политической деятельности и не будут использоваться для покрытия юридических расходов.

24 августа Трамп прилетел в Атланту, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Политика освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. В тюрьме Трамп находился около 20 минут, после чего его кортеж поехал в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

    Перечислены самые модные цвета одежды на осень

    В США оценили шансы Зеленского пережить спецоперацию

    Россиянам напомнили способы сэкономить на налогах

    МИД России отреагировал на атаку дронов с Украины

    Известный кинопереводчик попал в больницу в Москве

    Россиянина задержали за пикет у Кремля с просьбой спасти сына

    Росгвардейцы изъяли тайники с боеприпасами в ЛНР

    Большинству россиян не хватило денег на оплату вуза детям

    В МИД назначили посла по преступлениям киевского режима

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости