Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:53, 30 августа 2023Интернет и СМИ

В США заявили об истощении запаса солдат и техники на Украине

Американский ведущий Никсон заявил, что на Украине кончаются солдаты

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

У Украины кончаются солдаты. Кроме того, Киев все больше теряет поддержку западных стран. Такое мнение в трансляции на YouTube-канале выразил теле- и радиоведущий из США Гарланд Никсон.

Он заявил, что России удается истощать противника. «Украина в последнее время... На эту тему было много статей, у них кончаются солдаты», — отметил спикер. По словам Никсона, у Киева также истощаются запасы военной техники, а западные государства все меньше поддерживают страну.

«Чем дольше все это продолжается, тем сложнее становится США и ее вассалам оправдывать перед своим народом траты всех этих денег на конфликт, происходящий на отдаленной территории», — подытожил американский ведущий.

Ранее Никсон высказался о близости Украины к поражению. Он сравнил положение дел Киева в конфликте с шахматной партией, до проигрыша в которой осталось несколько ходов. Ведущий также подчеркнул, что успехи Российской армии уже становятся все более очевидными для всего мира.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео «самого мощного с начала весны» взрыва в Киеве

    Угрожавший взорвать гранату в Уфе мужчина покончил с собой

    Стало известно о решении Трусовой пропустить сезон-2023/2024

    Названы не нашедшие отечественных аналогов детали для лифтов

    Кадыров порассуждал о преданности Путину

    В России оценили подорожание машин

    Похудевшая на 16 килограммов женщина рассказала о побочных действиях Ozempic

    МИД России назвал инициативу Путина оптимальной альтернативой зерновой сделке

    Шансы ВСУ высадиться в Крыму оценили

    Врач назвала приводящие к раннему появлению морщин ошибки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости