Американский ведущий Никсон заявил, что на Украине кончаются солдаты

У Украины кончаются солдаты. Кроме того, Киев все больше теряет поддержку западных стран. Такое мнение в трансляции на YouTube-канале выразил теле- и радиоведущий из США Гарланд Никсон.

Он заявил, что России удается истощать противника. «Украина в последнее время... На эту тему было много статей, у них кончаются солдаты», — отметил спикер. По словам Никсона, у Киева также истощаются запасы военной техники, а западные государства все меньше поддерживают страну.

«Чем дольше все это продолжается, тем сложнее становится США и ее вассалам оправдывать перед своим народом траты всех этих денег на конфликт, происходящий на отдаленной территории», — подытожил американский ведущий.

Ранее Никсон высказался о близости Украины к поражению. Он сравнил положение дел Киева в конфликте с шахматной партией, до проигрыша в которой осталось несколько ходов. Ведущий также подчеркнул, что успехи Российской армии уже становятся все более очевидными для всего мира.