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04:03, 30 августа 2023Мир

В Венгрии заявили о способности Трампа закончить конфликт на Украине

Премьер Венгрии Орбан: Трамп мог бы остановить конфликт на Украине
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший глава США Дональд Трамп мог бы завершить конфликт на Украине после победы на предстоящих президентских выборах, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Так он ответил на вопрос, какой следующий шаг он бы предпринял в украинском конфликте на месте действующего американского лидера Джо Байдена. «Верните Трампа, это совершенно точно был бы выход», — отметил Орбан.

По его словам, несмотря на большое количество поводов для критики, экс-президент проводил лучшую внешнюю политику за последние десятилетия. В частности, как указал венгерский премьер, Трамп находился в диалоге с Китаем, Северной Кореей и Россией, а также смог добиться прогресса в признании Израиля арабскими странами.

Орбан также обратил внимание, что политик не развязал ни одного вооруженного конфликта. «Трамп — это человек, который может спасти западный мир, а возможно, и человеческое существование на этой планете. Это мое личное убеждение», — подчеркнул он.

Ранее Трамп поделился своим планом действий для разрешения конфликта на Украине. Политик рассказал, что он бы обратился к главе России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом урегулировать ситуацию. «Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому — что он не получит денег. Я бы добился урегулирования за 24 часа», — заявил он.

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    Марина Совина
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