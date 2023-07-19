Трамп раскрыл план по разрешению украинского конфликта за сутки

Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за одни сутки

Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сумеет добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Наконец, он рассказал, что именно хочет предпринять. Своими планами он поделился с телеканалом Fox News.

Трамп сообщил, что очень хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путины. Поэтому он собирается сказать ему: «Ты должен уладить это». А президенту Украины Владимиру Зеленскому — «Ты должен решить это».

«Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому – что он не получит денег. Я бы добился урегулирования за 24 часа», — заявил политик.

Бывший президент США также подчеркнул, что «украинского конфликта никогда не должно было случиться». Он указал на разрушительный характер вооруженных столкновений между РФ и Украиной и добавил, что видит своей задачей их скорейшее прекращение.

Ранее японский журналист Акира Сайто выразил мнение, что возвращение Дональда Трампа в на пост президента США станет для Украины и Владимира Зеленского катастрофой.