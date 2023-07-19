Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:50, 19 июля 2023Мир

Трамп раскрыл план по разрешению украинского конфликта за сутки

Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за одни сутки

Фото: Jonathan Oatis / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сумеет добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Наконец, он рассказал, что именно хочет предпринять. Своими планами он поделился с телеканалом Fox News.

Трамп сообщил, что очень хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путины. Поэтому он собирается сказать ему: «Ты должен уладить это». А президенту Украины Владимиру Зеленскому — «Ты должен решить это».

«Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому – что он не получит денег. Я бы добился урегулирования за 24 часа», — заявил политик.

Бывший президент США также подчеркнул, что «украинского конфликта никогда не должно было случиться». Он указал на разрушительный характер вооруженных столкновений между РФ и Украиной и добавил, что видит своей задачей их скорейшее прекращение.

Ранее японский журналист Акира Сайто выразил мнение, что возвращение Дональда Трампа в на пост президента США станет для Украины и Владимира Зеленского катастрофой.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия дольше часа наносила удар возмездия по Одессе. Поражены портовая инфраструктура и хранилище топлива

    В России заявили о нежелании немецких компаний покидать российский рынок

    Женщина прикинулась врачом ради секса с мужем на глазах у пациентов больницы

    Названы семь преимуществ утреннего секса

    «Тавриду» перекрыли из-за пожара на полигоне

    В Германии раскрыли цель атаки Украины на Крымский мост

    Трамп раскрыл план по разрешению украинского конфликта за сутки

    В Совфеде заявили о невозможности ООН скрыть гибель детей из-за ВСУ

    В Киеве прогремели взрывы

    Гендиректором «Данон Россия» назначили министра сельского хозяйства Чечни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости