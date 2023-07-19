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02:54, 19 июля 2023Интернет и СМИ

В Японии назвали американскую угрозу для Зеленского

Wedge Infinity: возможное переизбрание Трампа станет угрозой для Зеленского

Возвращение Дональда Трампа в на пост президента США станет для Украины и Владимира Зеленского катастрофой. Такое мнение выразил японский журналист Акира Сайто в статье для Wedge Infinity.

Журналист считает, что в случае избрания Трампа Киев быстро окажется в сложной ситуации,
а положение Зеленского окажется под угрозой. Также он напомнил, что между американским политиком и украинским лидером сложились «не очень хорошие отношения».

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    Екатерина Подвигина
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