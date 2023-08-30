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19:19, 30 августа 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал сделать выводы об уехавших за границу украинцах

Президент Зеленский пообещал сделать выводы об уехавших за границу украинцах

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики заявил, что в Киеве проверят решения военно-врачебных комиссий (ВВК), вынесенные после 24 февраля 2022 года, на предмет коррупционных нарушений. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу», — заявили на заседании СНБО.

Орган также решил пересмотреть подход к определению степени пригодности к военной службе. Теперь этим будут заниматься украинские командиры с тем, чтобы привлекать мобилизованных к выполнению задач.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные берут в плен от двух до девяти бойцов Вооруженных сил Украины за одну атаку на запорожском направлении.

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    Алевтина Запольская
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