Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:24, 30 августа 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка рассказала о чувстве стыда из-за заработка

Юмористка Вера Котельникова рассказала о чувстве стыда за хороший заработок

Кадр: Дукалити / Youtube

Популярная стендап-комикесса Вера Котельникова рассказала, что испытывает чувство стыда из-за того, что хорошо зарабатывает. На эту тему она высказалась в новом выпуске шоу блогерши Ксении Дукалис под названием «Есть тема», доступном на YouTube.

«А еще мне стыдно за то, что я зарабатываю достаточно денег. Я долго думала об этом: мне стыдно не за то, что я зарабатываю, а за то, что другие не зарабатывают», — призналась Котельникова. По словам юмористки, ей горько от того, как некоторые люди плохо живут. «Я понимаю, что я в этом не виновата, но все равно испытываю от этого стыд», — сказала она.

По мнению юмористки, люди обычно испытывают позитивные эмоции, когда хорошо зарабатывают, а не ругают себя это, как она сама это делает. «Это очень трудно», — заключила Котельникова.

Ранее она также поделилась историей о том, как однажды проводник поезда предложил ей стать содержанкой. Юмористка отметила, что взамен мужчина требовал от нее интимных встреч во время его нахождения в городе. Котельникова отказалась от такого предложения.

Вера Котельникова участвовала в комедийном шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ и участвовала в программе «Прожарка» на ТНТ4. Также она выступает с концертами в городах России в рамках проекта «Женщины-комики».

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности допроса пропавшей фигуристки Горбачевой

    В одной стране придумали необычный способ снизить потребление воды

    Постоянно попадающим во френдзону мужчинам дали совет

    Популярная юмористка рассказала о чувстве стыда из-за заработка

    Кэти Перри снялась со спущенными трусами в рекламе и вызвала споры в сети

    Жителей столицы пригласили на Московскую международную книжную ярмарку

    Почти сто детей оказались под угрозой попасть под удар дрона ВСУ в Запорожье

    Назван обогнавший Москву по ценам на аренду домов регион

    На Украине испытали наземные беспилотники с вооружением

    Рецидивист ранил ножом заступившегося за россиянку прохожего

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости