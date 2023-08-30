Популярная юмористка рассказала о чувстве стыда из-за заработка

Юмористка Вера Котельникова рассказала о чувстве стыда за хороший заработок

Популярная стендап-комикесса Вера Котельникова рассказала, что испытывает чувство стыда из-за того, что хорошо зарабатывает. На эту тему она высказалась в новом выпуске шоу блогерши Ксении Дукалис под названием «Есть тема», доступном на YouTube.

«А еще мне стыдно за то, что я зарабатываю достаточно денег. Я долго думала об этом: мне стыдно не за то, что я зарабатываю, а за то, что другие не зарабатывают», — призналась Котельникова. По словам юмористки, ей горько от того, как некоторые люди плохо живут. «Я понимаю, что я в этом не виновата, но все равно испытываю от этого стыд», — сказала она.

По мнению юмористки, люди обычно испытывают позитивные эмоции, когда хорошо зарабатывают, а не ругают себя это, как она сама это делает. «Это очень трудно», — заключила Котельникова.

Ранее она также поделилась историей о том, как однажды проводник поезда предложил ей стать содержанкой. Юмористка отметила, что взамен мужчина требовал от нее интимных встреч во время его нахождения в городе. Котельникова отказалась от такого предложения.

Вера Котельникова участвовала в комедийном шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ и участвовала в программе «Прожарка» на ТНТ4. Также она выступает с концертами в городах России в рамках проекта «Женщины-комики».