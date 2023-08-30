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14:19, 30 августа 2023Бывший СССР

В ЮНИСЕФ заявили о потере знаний украинскими школьниками

Директор ЮНИСЕФ Де Доминицис заявила о потере знаний украинскими школьниками
Регина Де Доминицис

Регина Де Доминицис. Кадр: Color Media Communications / YouTube

Украинские школьники теряют знания из-за срыва привычного учебного процесса, заявила директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Реджина Де Доминицис. Об этом сообщает украинское издание Vesti.ua.

По данным Де Доминицис, 57 процентов учителей сообщили об ухудшении навыков учащихся по украинскому языку, 45 процентов — об ухудшении способностей в математике, еще около половины педагогов рассказали, что дети и подростки потеряли навыки владения иностранными языками.

Лишь треть украинских школьников обучается очно, вторая треть проходит программу в смешанном формате, а остальные учатся полностью онлайн. Также две трети детей дошкольного возраста не посещают детские сады.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский предложил отменить отсрочку от мобилизации для лиц, получающих второе высшее образование.

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    Алевтина Запольская
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