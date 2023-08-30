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15:27, 30 августа 2023Среда обитания

Европе предрекли аномальную жару

Bloomberg: Европе предрекли волну аномальной жары до 39 градусов

Фото: Cecilia Fabiano / Globallookpress.com

Некоторым странам Европы предрекли волны аномальной жары до 39 градусов Цельсия. Об этом сообщает Bloomberg.

От высоких температур в данный момент страдает восточная часть Европы, в то время как на западную часть обрушились штормы. Аномальная жара пришла в Восточную Европу после аналогичной погоды в Средиземноморье. В результате столбик термометра в Молдавии поднялся более чем до 39 градусов Цельсия. Специалисты предупреждают, что в среду, 30 августа, в Румынии, Молдавии и на Украине будет стоять аналогичная температура. Власти этих стран уже предупредили граждан об опасной обстановке, а в Молдавии объявили тревогу в связи с полыхающими там лесными пожарами.

Напротив, в большинстве стран Центральной Европы и в Норвегии наблюдаются штормы и наводнения. До этого там стояла экстремальная жара, спровоцировавшая лесные пожары и вышеуказанные стихийные бедствия. В Западной Европе в ближайшие дни прогнозируется более прохладная погода с проливными дождями. Так, на юге Германии ожидаются обильные осадки с риском оползней, а в некоторых районах Франции и в северной части Италии — грозы.

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Причиной более частых и мощных, чем раньше, стихийных бедствий в Европе стало глобальное изменение климата. Эксперт по климату Всемирной метеорологической организации Альваро Сильва отметил, что аномальная жара и обильные осадки — это новая норма, которая уже не является неожиданностью. «Частота и интенсивность многих экстремальных явлений, таких как аномальная жара и обильные осадки, за последние десятилетия возросли. Существует высокая степень уверенности в том, что изменение климата, вызванное деятельностью человека в результате выбросов парниковых газов, является основной движущей силой этого», — пояснил он.

Днем ранее стало известно, что в Австрии из-за сильных ливней начались наводнения. При этом уровень воды в реке Инн в Инсбруке достиг столетнего максимума.

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    Полина Кислицына
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