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20:33, 30 августа 2023Среда обитания

В одной стране придумали необычный способ снизить потребление воды

В Британии для снижения потребления воды придумали маркировать сантехнику

Фото: Serghei Starus / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании придумали необычный способ снизить потребление воды в рамках борьбы с засухой — маркировать специальными знаками бытовую технику и сантехнику. О необычном способе решения проблемы сообщает The Guardian.

По данным издания, британцы потребляют больше всего воды среди европейцев. Специалисты, которые разрабатывают план по решению проблемы засухи на юго-востоке Англии, задумали к 2024 году начать маркировать стиральные машины и душевые кабины знаками, которые бы показывали, насколько эффективно они влияют на потребление ресурса.

Таким способом в стране хотят снизить потребление воды со 142 до 110 литров в день на человека. В противном случае потребители столкнутся с нехваткой воды в будущем.

«Мы поможем потребителям, предоставив больше информации о воде, потребляемой бытовыми товарами, и удалив с рынка неэффективные продукты. Это крайне важно, но потребуется время, чтобы мера дала эффект», — заявили в альянсе компаний, занимающихся водоснабжением.

Ранее стало известно, что дефицит воды и засуха могут привести к значительному уменьшению урожайности в некоторых странах Европы. Ситуация осложняется высокими температурами, частыми лесными пожарами и неудачной государственной политикой.

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    Нина Ташевская
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