Эксперты сообщили об угрозе крупного дефицита водных ресурсов в Европе

FT: засуха и дефицит воды ведут к уменьшению урожайности в ряде стран Европы

Дефицит воды и засуха могут привести к значительному уменьшению урожайности в некоторых странах Европы. Ситуация осложняется жаркими температурами, частыми лесными пожарами и неудачной государственной политикой, пишет газета Financial Times (FT).

Как указали эксперты, с 1976 по 2006 год количество и интенсивность засух в странах Евросоюза выросли примерно на 20 процентов и в настоящее время продолжают расти. Авторы статьи предсказывают постоянное увеличение глобального спроса на пресную воду. К 2030 году он превысит на 56 процентов доступное предложение.

Также издание спрогнозировало усиление акций протеста в Европе на фоне нехватки водных ресурсов. Сочетание плохой политики, корыстных интересов и быстрого изменения климата еще больше усугубит ситуацию, считают журналисты. Последствия дефицита воды ощутят не только фермеры, но и производители энергии.

Ранее сообщалось, что рекордная засуха ударила по экономике Панамы — из-за обмеления рек упал уровень воды в Панамском канале, что повлияло на трафик судов. Кроме того, на фоне новостей о проблемах с грузоперевозками трейдеры начали распродавать государственные облигации Панамы. Из-за этого ценные бумаги страны упали на 3,3 процента, что вдвое хуже среднего показателя для региона.

Аномальные погодные условия создают проблемы и для экономики Европы. Так, из-за рекордной жары обмелел еще один крупный водный логистический маршрут — река Рейн.