Украинские танки Leopard нанесли удар по немецким танкостроителям

Производящий танки Leopard концерн Rheinmetall понёс ущерб из-за Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, растерял свое реноме как производителя «чудо-оружия». Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Издание отмечает, что отправку Украине «Леопардов» на Западе преподносили как некий переломный момент в боевых действиях. Но в итоге немецкие танки не смогли проявить себя, а сообщения с поля боя производят негативное впечатления.

Ранее стало известно, что правительство Германии договорилось с оборонным концерном Rheinmetall о ремонте 30 таков Leopard для Украины. Сообщалось, что танки являются частью парка из 49 машин, которые концерн приобрел у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Более того, уточнялось, что в результате боевых действий некоторые танки находятся в таком плохом состоянии, что их можно будет использовать только для поставки запасных частей.