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12:09, 30 августа 2023Среда обитания

В России задумали создать новый тип земельного участка

В России задумали ввести понятие заброшенного участка и обозначить его признаки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Власти России задумали усовершенствовать законодательство по эффективному использованию земель, обозначив новый тип участков — неиспользованных и заброшенных. Об этом сообщают «Известия».

По предварительному плану, в Земельном кодексе закрепят понятие «освоение земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков». Затем будут определены признаки, по которым объекты можно будет считать неиспользованными.

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Депутат Госдумы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук отметил, что на данный момент в законе нет понятия заброшенного участка. Рабочая группа разработала предварительные признаки подобных объектов. Такой участок должен быть захламлен более чем на 50 процентов и не убираться в течение года, при этом там должны быть разрушены объекты капитального строительства и не восстанавливаться более пяти лет. В числе прочих признаков более 50 процентов площади участка заросло сорной растительностью, и она не устраняется в течение года.

Ранее стало известно, что число владельцев участков для ведения садоводства в России снизилось. В 2022 году в России насчитывалось 14,2 миллиона дачников. По сравнению с 2021 годом их количество сократилось на 53 тысячи, а с 2000-го — на 461 тысячу.

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    Нина Ташевская
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