Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:44, 30 августа 2023Среда обитания

Один из крупнейших загрязнителей призвал развитые страны задуматься об экологии

FT: крупные индийские компании призвали страны G20 поддержать зеленую энергетику

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Четырнадцать крупных индийских компаний обратились к лидерам «Большой двадцатки» (G20) с просьбой задуматься об экологии. Представители одного из крупнейших мировых загрязнителей окружающей среды призвали развитые страны прекратить использование ископаемого топлива, поддержать экологичный транспорт и зеленую энергетику, сообщает Financial Times (FT).

Лидеры G20 должны собраться в Нью-Дели во главе с президентом Индии, чтобы обсудить вопросы изменения климата, цели в области возобновляемых источников энергии и постепенный отказ от ископаемого топлива. Представители индийского бизнеса во главе с промышленным конгломератом и производителем стали JSW Group и гигантом химической промышленности Godrej призывают их к «амбициозному и расширенному сотрудничеству в борьбе с изменением климата», поскольку последствия его изменения «стали неумолимыми и очевидными».

«Правильные политические сигналы от G20 могут стимулировать увеличение инвестиций и позволить компаниям по всему миру пойти ва-банк в борьбе с изменением климата в поддержку более надежной, справедливой и устойчивой экономики, способствуя процветанию, создавая достойные рабочие места и защищая как общественное здравоохранение, так и окружающую среду», — отмечают авторы письма.

Материалы по теме:
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете. Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
Глобальное потепление разрушает здания по всей планете.Почему человечество скоро может потерять свое наследие?
18 июля 2023
Миллионы нефтяных скважин не приносят денег и отравляют планету. Почему от них не спешат избавиться?
Миллионы нефтяных скважин не приносят денег и отравляют планету.Почему от них не спешат избавиться?
14 августа 2023

Аналитики американской нефтяной компании Exxon Mobil предупредили, что миру не удастся сократить выбросы парниковых газов достаточно быстро, чтобы ограничить темпы глобального потепления двумя градусами Цельсия к 2050 году. Для ограничения роста средних температур в пределах двух градусов Цельсия необходим уровень в 11 миллиардов тонн, в то время как по оптимистичному сценарию страны могут рассчитывать на объемы в 25 миллиардов тонн.

Ранее американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс заявил, что недооцененным фактором, влияющим на изменение климата, являются животноводство и удобрения, используемые в сельском хозяйстве. По словам Гейтса, большинство людей до сих пор не подозревают о роли сельского хозяйства в глобальном потеплении, в особенности это касается выбросов метана от животных.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?

    Таракан в ресторане «Вкусно — и точка» попал на видео

    Лаврова защитят от обезьян необычным способом

    Мировым ценам на макароны предрекли рост

    Известная 58-летняя модель показала лицо без косметики

    В России усомнились в выводах следствия о взрывах на «Северных потоках»

    В Чечне отчитались о возвращении в республику сбежавшей от родни девушки

    Дроздов рассказал о самочувствии после операции

    Россиянин стал фигурантом уголовного дела по факту лесного пожара в Геленджике

    Раскрыты новые детали съемок «Оппенгеймера»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости