Один из крупнейших загрязнителей призвал развитые страны задуматься об экологии

FT: крупные индийские компании призвали страны G20 поддержать зеленую энергетику

Четырнадцать крупных индийских компаний обратились к лидерам «Большой двадцатки» (G20) с просьбой задуматься об экологии. Представители одного из крупнейших мировых загрязнителей окружающей среды призвали развитые страны прекратить использование ископаемого топлива, поддержать экологичный транспорт и зеленую энергетику, сообщает Financial Times (FT).

Лидеры G20 должны собраться в Нью-Дели во главе с президентом Индии, чтобы обсудить вопросы изменения климата, цели в области возобновляемых источников энергии и постепенный отказ от ископаемого топлива. Представители индийского бизнеса во главе с промышленным конгломератом и производителем стали JSW Group и гигантом химической промышленности Godrej призывают их к «амбициозному и расширенному сотрудничеству в борьбе с изменением климата», поскольку последствия его изменения «стали неумолимыми и очевидными».

«Правильные политические сигналы от G20 могут стимулировать увеличение инвестиций и позволить компаниям по всему миру пойти ва-банк в борьбе с изменением климата в поддержку более надежной, справедливой и устойчивой экономики, способствуя процветанию, создавая достойные рабочие места и защищая как общественное здравоохранение, так и окружающую среду», — отмечают авторы письма.

Аналитики американской нефтяной компании Exxon Mobil предупредили, что миру не удастся сократить выбросы парниковых газов достаточно быстро, чтобы ограничить темпы глобального потепления двумя градусами Цельсия к 2050 году. Для ограничения роста средних температур в пределах двух градусов Цельсия необходим уровень в 11 миллиардов тонн, в то время как по оптимистичному сценарию страны могут рассчитывать на объемы в 25 миллиардов тонн.

Ранее американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс заявил, что недооцененным фактором, влияющим на изменение климата, являются животноводство и удобрения, используемые в сельском хозяйстве. По словам Гейтса, большинство людей до сих пор не подозревают о роли сельского хозяйства в глобальном потеплении, в особенности это касается выбросов метана от животных.