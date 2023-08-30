Билл Гейтс назвал недооцененную причину глобальной проблемы

Билл Гейтс: коровы и удобрения — недооцененная причина изменения климата

Животноводство и удобрения, используемые в сельском хозяйстве, являются недооцененным фактором, влияющим на изменение климата. Значительную причину глобальной проблемы назвал американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс в эфире своего подкаста Unconfuse Me.

По словам Гейтса, большинство людей до сих пор не подозревают о роли сельского хозяйства в глобальном потеплении, в особенности это касается выбросов метана от животных. «Из всех аспектов климата коровы и удобрения — та проблема, о которой люди задумываются меньше всего, и это вызывает трудности», — заявил предприниматель.

Гейтс добавил, что ради борьбы с изменением климата поддерживает компании, занимающиеся производством альтернативных продуктов на растительной основе. Филантроп отметил, что у производителя растительного мяса Impossible хорошая стратегия развития на рынке, поэтому он оптимистично смотрит на будущее компании.

В январе Гейтс предрек человечеству провал в сдерживании изменения климата в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Он заявил, что наиболее реальный предел глобального потепления к середине века — 2,5 градуса.