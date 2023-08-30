В Одесской области мужчина взял в заложники собственную семью

В Одесской области Украины мужчина взял в плен тещу, жену и двухлетнего ребенка

В городе Черноморск Одесской области Украины 29-летний мужчина взял в заложники тещу, жену и двухлетнего ребенка. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Он освободил тещу после нанесения ей побоев, но продолжил удерживать жену и ребенка, угрожая нанести им физические повреждения.

Переговоры с ним продолжались несколько часов. Мужчина выпустил жену, следом ребенка, а потом сдался сам. Задержанный назвал себя бывшим военным, однако мотивы, по которым он взял в плен собственную семью, остаются неизвестными.

Ранее на Украине беременная девушка-иностранка попыталась вывезти из страны своего полуголого мужа в нише для запасного колеса. После обнаружения мужа женщина устроила пограничникам скандал.