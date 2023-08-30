Запасы газа в Европе достигли исторического максимума

GIE: запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли 92,65 процента

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг исторического максимума на соответствующую дату и продолжает расти. Об этом со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает «Интерфакс».

Текущая заполненность хранилищ — 92,65 процента, что на 12 процентных пунктов больше среднего показателя на те же даты за последние пять лет. После превышения отметки в 92 процента темпы закачки газа в резервуары снизились. За газовые сутки 28 августа резервы увеличились только на 0,12 процентного пункта.

Это минимальное значение суточного прироста запасов за весь сезон, с конца апреля. Текущие темпы заметно ниже обычных уровней в последние пять лет. Активно продолжают накапливать газ те страны, которые пока не достигли норматива 90 процентов на начало сезона отбора, — Франция, Румыния и Латвия.

Терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе работали в июле со средней производительностью 56 процентов, с начала августа загрузка снизилась до 50 процентов. Импорт СПГ в августе может оказаться на минимальных отметках с 2021 года.

Ранее независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов предрек Европе большие проблемы в случае холодной зимы. По его мнению, несмотря на большую заполненность газовых хранилищ, их максимальная емкость составляет около 100 миллиардов кубометров. При этом в среднем в хорошие годы Европа потребляла около 500 миллиардов кубометров газа, то есть текущий запас покрывает меньше 20 процентов от этого показателя. При мягкой зиме поставок СПГ из США и Катара будет вполне достаточно, чтобы перекрыть потребности, но «если же вдруг будет очень холодная зима, то будут очень большие проблемы, естественно, со стороны домохозяйств», отметил аналитик.