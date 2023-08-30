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20:18, 30 августа 2023Бывший СССР

Почти сто детей оказались под угрозой попасть под удар дрона ВСУ в Запорожье

Около 80 детей рисковали попасть под удар БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Около 80 детей рисковали попасть под удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом рассказала директор пострадавшего от дрона Дома детского творчества Лариса Стельмащук, передает РИА Новости.

По ее словам, дети возвращались из Крыма после лагерной смены и должны были прибыть в течение нескольких минут. Удар БПЛА пришелся как раз на то место, где детям предстояло высадиться из автобусов.

«Это дом — для детей, во имя детей, ради детей. Здесь творчество. Ни военного объекта, ни рядом какого-то военного объекта тут не было и быть не может», — сказала Стельмащук.

Об обстреле Каменки-Днепровской сообщалось во вторник, 29 августа. Беспилотники ВСУ атаковали здание в 17:20, после чего на втором этаже началось возгорание. Всего было зафиксировано не менее пяти ударов.

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    Алевтина Запольская
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