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08:21, 30 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о пожаре на объекте инфраструктуры в Житомирской области

Глава Житомирской ОВА Бунченко сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры

После взрывов на объекте инфраструктуры в Житомирской области произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко.

По его словам, возгорание на объекте произошло после атаки дронами-камикадзе. «Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован», — уточнил он.

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    Алевтина Запольская
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