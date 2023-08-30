Стало известно о пожаре на объекте инфраструктуры в Житомирской области

Глава Житомирской ОВА Бунченко сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры

После взрывов на объекте инфраструктуры в Житомирской области произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко.

По его словам, возгорание на объекте произошло после атаки дронами-камикадзе. «Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован», — уточнил он.