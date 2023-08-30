Ядовитый скат-хвостокол вонзил шип в спину женщины

WTVT: в США скат-хвостокол атаковал женщину и вонзил в нее ядовитый шип

В США ядовитый скат-хвостокол напал на женщину в шатате Флорида. Об этом сообщает WTVT.

Кристи О'Брайен с мужем приехала отдохнуть на один из пляжей города Раскин. Американка рассказала, что вошла в воду только по колено, когда почувствовала сильный укол в спину. Она тут же выбралась из воды и обнаружила, что ее атаковал скат-хвостокол. Морское животное вонзило шип в спину женщины под правым плечом и повисло на нем.

Спасателям пришлось на месте отрезать хвост ската, а врачи в больнице аккуратно удалили шип из спины О'Брайен. Выяснилось, что он вошел под кожу на глубину почти 10 сантиметров и едва не задел легкое. Женщина пробудет в больнице как минимум неделю, так как врачам необходимо полностью вывести яд животного из ее организма.

«Там все еще очень болит. Боль приходит приступами. Врачи говорят, что это из-за токсина ската, который был на шипе», — рассказала О'Брайен. Она также заявила, что после инцидента у нее не пропало желание купаться в океане, однако она постарается держаться подальше от тех мест, где бывает много скатов.

Скаты-хвостоколы обычно не нападают на людей, однако могут атаковать, если на них случайно наступить. Яд этого животного опасен для человека и может вызывать спазмы, падение артериального давления, рвоту и мышечный паралич, в некоторых случаях возможен и летальный исход. Тем не менее эти животные классифицируются специалистами как неагрессивные и не представляющие непосредственной угрозы для людей.

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