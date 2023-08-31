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15:18, 31 августа 2023Ценности

Девушка примерила школьные наряды матери и восхитила пользователей сети

Кадр: @jooooooools / TikTok

Пользовательница сети с никнеймом @jooooooools примерила школьные наряды матери и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка предстала в приталенном бордовом мини-платье с белой кружевной отделкой и поясом на спине. Также она надела короткое зеленое платье на пуговицах и бело-голубое с рукавами-фонариками.

Кроме того, среди предметов гардероба оказались широкие шорты до колен и облегающая кофта на пуговицах, а также завязывающийся на груди кроп-топ в сочетании с джинсами с завышенной талией. «На мне одежда моей мамы из 70-х годов. Она носила ее в старших классах школы», — пояснила автор ролика.

Юзеры оценили наряды в комментариях. «Твоя мама определенно обладала чувством стиля», «Мне нравится все вещи», «Это буквально гардероб моей мечты», — отметили они.

В феврале блогерша Элли Йост из США примерила старые наряды бабушки и матери и восхитила зрителей. Вначале жительница Лос-Анджелеса предстала на размещенных кадрах в коротком черном платье с цветочным принтом и болеро, которые сочетала с белой сумкой, оформленной бахромой. Кроме того, она примерила два облегающих черных платья длины макси.

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    Алина Гостева
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