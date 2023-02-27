Блогерша примерила старые наряды бабушки и матери и восхитила зрителей

TikTok-блогерша Элли Йост примерила старые наряды бабушки и матери и восхитила зрителей

Блогерша Элли Йост из США примерила старые наряды бабушки и матери и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,5 миллиона подписчиков.

Вначале жительница Лос-Анджелеса предстала на размещенных кадрах в коротком черном платье с цветочным принтом и болеро, которые сочетала с белой сумкой, оформленной бахромой. Кроме того, она примерила два облегающих черных платья длины макси, а также атласный голубой вариант и коричневое изделие с разрезами и поясом.

Кадр: @ally_yost

Пользователи оценили образы девушки в комментариях. «Выглядишь сногсшибательно в этой одежде», «Вау, мне нравятся все наряды», «Все платья прекрасные», — отметили они.

Ранее в феврале блогерша Элла Глоуз примерила наряды матери 80-90-х годов и восхитила зрителей. Вначале на размещенных кадрах девушка предстала в оранжевом костюме, который состоял из удлиненного пиджака и мини-юбки. Кроме того, она примерила белое платье длины миди с широким поясом.