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20:42, 27 февраля 2023Ценности

Блогерша примерила старые наряды бабушки и матери и восхитила зрителей

TikTok-блогерша Элли Йост примерила старые наряды бабушки и матери и восхитила зрителей

Кадр: @ally_yost

Блогерша Элли Йост из США примерила старые наряды бабушки и матери и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,5 миллиона подписчиков.

Вначале жительница Лос-Анджелеса предстала на размещенных кадрах в коротком черном платье с цветочным принтом и болеро, которые сочетала с белой сумкой, оформленной бахромой. Кроме того, она примерила два облегающих черных платья длины макси, а также атласный голубой вариант и коричневое изделие с разрезами и поясом.

Кадр: @ally_yost

Пользователи оценили образы девушки в комментариях. «Выглядишь сногсшибательно в этой одежде», «Вау, мне нравятся все наряды», «Все платья прекрасные», — отметили они.

Ранее в феврале блогерша Элла Глоуз примерила наряды матери 80-90-х годов и восхитила зрителей. Вначале на размещенных кадрах девушка предстала в оранжевом костюме, который состоял из удлиненного пиджака и мини-юбки. Кроме того, она примерила белое платье длины миди с широким поясом.

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Алина Гостева
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