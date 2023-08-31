Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:21, 31 августа 2023Мир

МИД России прокомментировал публикацию Китаем карт с частью территории России

Захарова: Россия и КНР едины в том, что пограничный вопрос между странами решен
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Россия и Китай едины в том, что пограничный вопрос между странами окончательно решен. Публикацию Китаем карт с частью российской территории Большого Уссурийского острова прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен. Его урегулирование ознаменовала ратификация в 2005 г. Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части, в соответствии с которым остров Большой Уссурийский был поделен между сторонами», — заявила дипломат.

Она добавила, что Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, и у сторон имеется разветвленная структура взаимодействия в сфере пограничного сотрудничества.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России прокомментировал публикацию Китаем карт с частью территории России

    Шарлиз Терон рассказала об испортившем ее внешность бьюти-тренде 1990-х

    Медведев потребовал обеспечить готовность России к биологическим угрозам

    Россиянина заподозрили в реабилитации нацизма в интернете

    Лев Лещенко назвал размер своей «мизерной» пенсии

    В России чиновница «пробила» данные недовольного жителя через популярный сервис

    Подруга показала фото Кэмерон Диас без макияжа в честь ее 51-летия

    В России увидели риски роста цен на один вид жилья

    Биржевая цена на российскую нефть резко выросла

    Курение мальчиков в подростковом возрасте повредило гены будущих детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости