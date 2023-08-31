МИД России прокомментировал публикацию Китаем карт с частью территории России

Захарова: Россия и КНР едины в том, что пограничный вопрос между странами решен

Россия и Китай едины в том, что пограничный вопрос между странами окончательно решен. Публикацию Китаем карт с частью российской территории Большого Уссурийского острова прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен. Его урегулирование ознаменовала ратификация в 2005 г. Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части, в соответствии с которым остров Большой Уссурийский был поделен между сторонами», — заявила дипломат.

Она добавила, что Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, и у сторон имеется разветвленная структура взаимодействия в сфере пограничного сотрудничества.