Китай включил в свои новые карты часть территории России. Чем это грозит отношениям РФ и КНР?

«Лента.ру»: Китай утвердил новые карты и включил в них часть территории России

Китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» выпустил новый, официально утвержденный, комплект географических карт за 2023 год, на которых часть территорий России присоединена к Китаю.

Речь идет о Большом Уссурийском острове, который, согласно демаркации российско-китайского границы от 2005 года, разделен на две части, входящих в состав России и Китая. Однако на картах на сайте китайского сервиса он целиком относится к территории КНР.

Как раньше складывались отношения между странами в вопросе острова?

Особенно остро вопрос принадлежности Большого Уссурийского острова (китайское название — Хэйсяцзы) был актуален в конце XIX и первой половине XX веков. Пекинский договор 1860 года разграничил земли по китайскому берегу Амура, Уссури, а также по протоку Казакевича.

В 1861 года китайская и российская сторона установили памятник на месте слияния рек, который обозначал место разделения границы государств, однако китайцы позже заявили, что Россия якобы сдвинула памятник вглубь китайской территории, и уже в начале XX века начали собирать налоги на острове.

Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге — советско-китайский вооруженный конфликт, произошедший в 1929 году после захвата правителем Маньчжурии Чжан Сюэляном контроля над дорогой, которая была совместным предприятием СССР и Китая. В ходе столкновений Красная Армия разгромила китайских военных и восстановила статус КВЖД

После конфликта на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), территория острова отошла СССР и находилась под его военным контролем. Вдоль китайской стороны острова возвели заграждение из колючей проволоки, а на российской стороне в верхнем и нижнем устьях рек разместили канонерские лодки.

Советско-китайский договор о границе 1991 года уточнил линию границы стран практически на всем протяжении ее восточной части. Согласно документу, принадлежность островов на пограничных реках должна была в будущем определяться после консультаций между сторонами.

14 октября 2004 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао подписали дополнение к соглашению о российско-китайской государственной границе. В рамках этой договоренности и проведения границы между странами по центру реки Амур Пекин получил участок земли в районе острова Большой в Читинской области и два участка в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури.

Эти острова находились в «подвешенном состоянии», потому что [государства] не могли определить, по какой стороне проходит эта граница: целиком уходит России или Китаю? Сняли этот вопрос тем, что всюду граница проходит по воде, и только тут — по суше Александр Ломанов руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН

Чем грозит утверждение Китаем карты с Большим Уссурийским островом?

Эксперты пока не могут точно сказать, как стоит трактовать новые карты Китая. Официальных заявлений Пекина касаемо данного острова не последовало. Однако по мнению профессора и руководителя Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александра Ломанова, отнесение российской части Большого Уссурийского острова к КНР на опубликованной Пекином карте не стоит считать выдвижением территориальных претензий.

Я думаю, о каком-то серьезном выдвижении претензий на этот остров говорить не приходится. Если бы что-то такое происходило, то началось бы не с этой карты Александр Ломанов руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН

Российская часть острова относится к Хабаровскому краю, на нем расположен лишь один населенный пункт — поселок Уссурийский, население которого после наводнения 2013 года составляет около 100 человек. На острове находятся садоводческие товарищества, сенокосные и пахотные угодья, а также заповедник для бабочек.

По словам Ломанова, Китай планировал осваивать свою часть острова, но эти планы были реализованы только частично: никакого серьезного строительства, которое могло представлять какие-то проблемы для России и ее экономики и безопасности, не происходило.