В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 136 рейсов

В трех московских аэропортах 31 августа задержали и отменили 136 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково перенесли вылеты 53 рейсов и еще трех — отменили. В Домодедово 73 рейса задержано и два — отменено. Тем временем в Шереметьево вылетят не по плану пять рейсов. Данных об изменении расписания в Жуковском нет.

О причине массового изменения времени вылета самолетов в авиагаванях Москвы не сообщается.

30 августа более 40 рейсов было задержано или отменено в столичных воздушных гаванях. О причинах изменения расписания также не сообщалось.

