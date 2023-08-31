Дачникам предложили бороться с муравьями с помощью бананов

Агроном Коврижных: бороться с муравьями на участке можно с помощью бананов

Владельцам дачных участков предложили бороться с муравьями с помощью бананов. Такой совет дала агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передает издание «БелНовости».

Эксперт отметила, что муравьи могут представлять серьезную угрозу для участка, поскольку при наличии благоприятных условий их число будет постоянно увеличиваться. В этом случае на постоянной основе придется бороться не только с ними, но и с их спутником — тлей.

Для того чтобы прогнать муравьев с участка, Коврижных рекомендовала взять пару бананов — подойдут и переспевшие плоды. Затем измельчить мякоть до состояния пюре, разделить на несколько частей и оставить в тех местах, где вредители встречаются чаще всего. Оставшуюся кожуру можно высушить, измельчить в порошок и использовать как подкормку для комнатных и дачных растений.

В августе Коврижных рассказала, что перед наступлением осени нужно посеять сидераты, для того чтобы на пустых грядках не появились сорняки.