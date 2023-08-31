Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:46, 31 августа 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с муравьями с помощью бананов

Агроном Коврижных: бороться с муравьями на участке можно с помощью бананов

Фото: Egor Kamelev / Pexels

Владельцам дачных участков предложили бороться с муравьями с помощью бананов. Такой совет дала агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова передает издание «БелНовости».

Эксперт отметила, что муравьи могут представлять серьезную угрозу для участка, поскольку при наличии благоприятных условий их число будет постоянно увеличиваться. В этом случае на постоянной основе придется бороться не только с ними, но и с их спутником — тлей.

Для того чтобы прогнать муравьев с участка, Коврижных рекомендовала взять пару бананов — подойдут и переспевшие плоды. Затем измельчить мякоть до состояния пюре, разделить на несколько частей и оставить в тех местах, где вредители встречаются чаще всего. Оставшуюся кожуру можно высушить, измельчить в порошок и использовать как подкормку для комнатных и дачных растений.

В августе Коврижных рассказала, что перед наступлением осени нужно посеять сидераты, для того чтобы на пустых грядках не появились сорняки.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России прокомментировал публикацию Китаем карт с частью территории России

    Подруга показала фото Кэмерон Диас без макияжа в честь ее 51-летия

    В России увидели риски роста цен на один вид жилья

    Биржевая цена на российскую нефть резко выросла

    Курение мальчиков в подростковом возрасте повредило гены будущих детей

    Медведев заявил о возможности появления искусственных вирусов

    В Сочи пьяного московского туриста вынесло в море на надувной лодке

    За наследство Короля кокаина началась война. Кому достанутся бесценные мотоциклы, самолет и оружие Пабло Эскобара?

    Силовики задержали сбежавшего со службы российского военного

    Капремонт домов в России начнут делать по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости