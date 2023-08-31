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13:19, 31 августа 2023Мир

Российский истребитель сопроводил норвежский патрульный самолет

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Российские средства обнаружения распознали воздушную цель, которая приближалась к российской госгранице. Был поднят дежурный истребитель МиГ-31, который распознал в цели патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

При приближении истребителя норвежский самолет развернулся от границы, не нарушив ее.

Ранее подобный инцидент произошел 24 августа. Тогда российский истребитель МиГ-29 также перехватил норвежский «Посейдон».

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    Александр Слабиев
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