Российский истребитель сопроводил норвежский патрульный самолет

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Российские средства обнаружения распознали воздушную цель, которая приближалась к российской госгранице. Был поднят дежурный истребитель МиГ-31, который распознал в цели патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

При приближении истребителя норвежский самолет развернулся от границы, не нарушив ее.

Ранее подобный инцидент произошел 24 августа. Тогда российский истребитель МиГ-29 также перехватил норвежский «Посейдон».