МиГ-29 сопроводил приближавшийся к российской границе норвежский самолет

Истребитель МиГ-29 подняли для сопровождения самолета ВВС Норвегии у госграницы

Российский истребитель МиГ-29 не допустил нарушения госграницы РФ норвежским патрульным самолетом. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, передает ТАСС.

Отмечается, что приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель была обнаружена над акваторией Баренцева моря. Для опознавания самолета в воздух подняли МиГ-29. Экипаж идентифицировал цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» Военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — отметили в Национальном центре управления обороной. Там подчеркнули, что нарушения границ Российской Федерации не допущено.

До этого норвежский «Посейдон» приближался к российской границе 14 августа. Тогда для перехвата также подняли в воздух МиГ-29.