В Минобороны сообщили о перехвате самолета ВВС Норвегии возле границы России

МО РФ: МиГ-29 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-29 поднимался на перехват самолета Р-8А «Посейдон» Военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии над Баренцевым морем, нарушение границы России не допущено. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«14 августа 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны отметили, что экипаж МиГ-29 идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, который при приближении российского истребителя выполнил разворот от границ РФ.

Ранее российские Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. В Минобороны РФ добавили, что нарушения госграницы России не произошло. Представитель Минобороны Великобритании заявил, что российские самолеты действовали «в безопасной и профессиональной манере».