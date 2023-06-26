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20:09, 26 июня 2023Мир

Минобороны сообщило о перехвате британских истребителей над Черным морем

МО России сообщило о перехвате RC-135 и двух истребителей британских ВВС над Черным морем
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России (МО РФ).

Уточняется, что отечественные средства контроля воздушного пространства заметили три воздушные цели, приближающиеся к российской границе, 26 июня. После этого в небо были подняты два Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что нарушения госграницы России не произошло.

Ранее сообщалось, что за последние три недели британские истребители Typhoon 21 раз поднимались над Балтийским регионом. По данным AFP, полеты совершались в рамках операций НАТО.

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    Варвара Кошечкина
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