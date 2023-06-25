Британские истребители 21 раз за три недели поднимались над Балтийским регионом

AFP: британские истребители 21 раз за три недели поднялись над Балтийским регионом

За последние три недели британские истребители Typhoon 21 раз поднимались в воздух в рамках операций НАТО в ответ на полеты российских военных самолетов. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP), его цитирует Anews.

С марта 2023 года истребители Королевских ВВС Великобритании находятся в Эстонии. Они задействованы в миссии Североатлантического альянса по воздушному патрулированию стран Балтии — НАТО использует их для защиты восточноевропейского фланга.

По данным Минобороны Великобритании, в воздушном пространстве Балтии летали различные российские военные самолеты. Среди них — истребители Су-27, разведывательные самолеты и бомбардировщики. Если они не отвечали на запросы органов управления авиатрафиком, в небо поднимались Typhoon.

9 июня сообщалось, что ВВС Британии заявили о перехвате истребителями российских самолетов Ил-20 и Су-27 у Швеции.

