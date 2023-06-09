Британские и шведские истребители перехватили российские самолеты

ВВС Британии заявили о перехвате истребителями российских самолетов Ил-20 и Су-27 у Швеции

Военно-воздушные силы Великобритании в Twitter заявили, что британские истребители Eurofighter Typhoon и шведские Gripen перехватили российские самолеты Ил-20 и Су-27 у Швеции.

Отмечается, что западные воздушные суда были подняты для перехвата и сопровождения российских бортов, летевших вблизи воздушного пространства Швеции и НАТО.

Истребители ВВС Британии из экспедиционного воздушного крыла 140 EAW (Expeditionary Air Wing) в настоящее время задействованы в миссии Североатлантического альянса по воздушному патрулированию стран Балтии, говорится в публикации.

Военно-воздушные силы уточнили, что российские самолеты не входили в воздушное пространство Швеции, однако «не придерживались международных норм и не связывались с профильными районами полетной информации».

В мае стало известно, что дежурные истребители ВВС Японии были подняты по тревоге из-за обнаружения штатными радиолокационными станциями (РЛС) разведывательного самолета Ил-20 ВКС России над Японским морем.

