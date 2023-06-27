Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:42, 27 июня 2023Мир

В Минобороны Великобритании высказались о перехвате самолетов российскими Су-27

МО Британии: Су-27 действовали безопасно при перехвате самолетов над Черным морем

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские самолеты над Черным морем при приближении самолетов британских ВВС действовали «в безопасной и профессиональной манере». Об этом заявил представитель Минобороны (МО) Великобритании, передает Sky News.

По данным телеканала, в понедельник, 26 июня, самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint и два сопровождавших его истребителя Typhoon выполняли «обычную операцию» в международном воздушном пространстве над Черным морем. На их перехват выдвинулись российские Су-27.

«Королевские ВВС, российские самолеты и их экипажи действовали в безопасной и профессиональной манере», — высказались в Минобороны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что отечественные средства контроля воздушного пространства заметили три воздушные цели, приближающиеся к российской границе. После этого в небо были подняты два Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО).

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США заявили о неизбежной победе России
    В Минобороны Великобритании высказались о перехвате самолетов российскими Су-27
    В России назвали причину критического состояния экономики Запада
    Российские военные сбили два украинских истребителя в зоне СВО
    Экономист допустил падение доллара ниже 70 рублей
    В Госдуме рассказали о четком сигнале Западу в обращении Путина
    Рогов заявил о попытках США вразумить Зеленского прекратить провокации на ЗАЭС
    В Польше заявили о вымирании Украины
    Шесть человек погибли и семь пострадали в ДТП в российском регионе
    Стало известно о сокрытии США от союзников разведданных о планах ЧВК «Вагнер»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.