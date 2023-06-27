В Минобороны Великобритании высказались о перехвате самолетов российскими Су-27

МО Британии: Су-27 действовали безопасно при перехвате самолетов над Черным морем

Российские самолеты над Черным морем при приближении самолетов британских ВВС действовали «в безопасной и профессиональной манере». Об этом заявил представитель Минобороны (МО) Великобритании, передает Sky News.

По данным телеканала, в понедельник, 26 июня, самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint и два сопровождавших его истребителя Typhoon выполняли «обычную операцию» в международном воздушном пространстве над Черным морем. На их перехват выдвинулись российские Су-27.

«Королевские ВВС, российские самолеты и их экипажи действовали в безопасной и профессиональной манере», — высказались в Минобороны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что отечественные средства контроля воздушного пространства заметили три воздушные цели, приближающиеся к российской границе. После этого в небо были подняты два Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО).