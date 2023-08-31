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20:49, 31 августа 2023Силовые структуры

Троих хранивших тысячи патронов и оружие россиян задержали

Shot: в Белгородской области у троих мужчин обнаружили тысячи патронов и оружие

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Белгородской области правоохранители провели обыск у троих местных жителей и нашли тысячи патронов, ружья, гранаты и ампулы с промедолом, который применяют при ранениях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сначала обыски прошли в гараже в селе Ильинка, где оперативники обнаружили снайперскую винтовку Драгунова, гранату РГН, гладкоствольное ружье и почти две тысячи патронов. Документов на оружие и боеприпасы у владельца не было. Далее были обыски в квартире мужчины, который живет в селе Алексеевка. У него нашли обрез гладкоствольного ружья, шестикилограммовый макет самодельного взрывного устройства (СВУ), две ампулы промедола и гранату РГО. В этом же селе силовики обыскали дом еще одного жителя, у которого были обнаружены два магазина от автомата Калашникова, 149 патронов для нарезного оружия и дымовая шашка.

Хранивших оружие мужчин задержали. В отношении двоих возбудили уголовное дело по статье 222 («Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в центре Москвы полицейские остановили для проверки автомобиль Mercedes-Benz и нашли в нем оружие и гранаты.

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    Варвара Митина
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